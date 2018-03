Le mouvement Nidaa Tounes a réaffirmé son attachement à la justice transitionnelle, estimant que ce processus ne se résume pas uniquement en l’Instance Vérité et Dignité, ni au rôle « difforme et hideux » que joue la présidente de l’IVD, Sihem Ben Sedrine.

« Nidaa Tounes impute la responsabilité de l’échec de l’IVD en premier lieu à sa présidente Sihem Ben Sedrine, comme en attestent les membres élus de l’IVD », lit-on dans une déclaration publiée à l’issue du vote du parlement, lundi soir, contre la prolongation du mandat de l’Instance.

« (…) la présidente de l’Instance Vérité et Dignité a fait dévier la démarche de la justice transitionnelle de son objectif (…) en remettant en question l’indépendance de la Tunisie et ses figures emblématiques, à leur tête le leader Habib Bourguiba, » ajoute la même source.

Nidaa Tounes indique qu’il présentera prochainement et en concertation avec les autres groupes parlementaires un projet de loi organique relatif à la poursuite du processus de la justice transitionnelle dans le but de réaliser, dans les plus brefs délais, la réconciliation nationale.

Lundi soir, la plénière de l’ARP n’a pas validé la décision de prorogation du mandat de l’IVD avec zéro voix pour, 63 contre et 2 abstentions.