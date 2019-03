Nidaa Tounes : le bureau exécutif apporte son soutien à la commission du congrès

Le bureau exécutif de Nidaa Tounes a jugé, jeudi, nulle et non avenue la décision de l’Instance politique de fixer la date, le lieu et le calendrier du congrès.

"Il s'agit là d'une tentative désespérée d’accaparer les prérogatives de la commission d’organisation par une minorité incapable d’affronter des élections dans le cadre d’un congrès démocratique", lit-on dans un communiqué publié par le groupe jeudi.

Le bureau exécutif a, par ailleurs appelé la commission d’organisation à renoncer à sa décision d’abandonner sa mission et l'a invitée à assurer l'organisation d'un congrès démocratique.

La commission avait annoncé, tard dans la soirée de mercredi, l’abandon de sa mission. Elle a décidé de passer les rênes de l’organisation à la direction du parti, avait indiqué son président démissionnaire Ridha Charfeddine.

TAP