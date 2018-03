« Nous sommes confiants ! », assure Rached Ghannouchi dans le journal le Monde

Dans une tribune publiée dans le journal « le Monde », le présidente du mouvement Ennahdha Rached Ghannouchi, revient sur la visite d’état du président français Emmanuel Macron en Tunisie qui, selon lui « a été l’occasion de réaffirmer le soutien entier de la France au processus de transition démocratique de la Tunisie ». « Ce soutien répété, affirmé avec force », a-t-il souligné « a eu un écho positif auprès des différentes composantes de la société tunisienne et de ses élites. Il était plus que bienvenu en ce début d’année ».

Ghannouchi, qui est qualifié par le journal comme étant « le président du parti tunisien de musulmans démocrates Ennahdha », considère que « le défi essentiel, celui duquel découle la plupart des autres problèmes, qu’ils soient économiques, sécuritaires ou politiques, est celui de la fracture sociale ». C’est pourquoi « avec sa transition démocratique, la Tunisie n’a pas d’autre choix que de continuer de s’atteler avec détermination à construire des solutions pérennes et innovantes pour garantir la dignité de tous ».

Evoquant les élections municipales qui constitueront « une nouvelle étape importante attend le peuple tunisien : les élections municipales », il pense que ce « sera un jalon de plus sur le long chemin de la construction démocratique et une occasion pour passer à un nouveau modèle de gouvernance locale, basé sur le principe constitutionnel de libre administration. Ce sera enfin une nouvelle preuve donnée à nous-mêmes d’abord et à nos amis ensuite que, comme pour tous les rendez-vous démocratiques qui ont précédé, notre pays a la capacité de les franchir avec succès ».

En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/03/14/rached-ghannouchi-nous-...