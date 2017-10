Nouveau bureau de l’Association des Professionnels en Ressources Humaines

L’Association des Professionnels en Ressources Humaines, APRH Tunisie, un nouveau-né dans le monde des Ressources Humaines crée en 2016, vient d’élire son nouveau bureau exécutif composé des DRH, Consultants, Experts RH et Universitaires. Tous dotés d’expériences professionnelles riches et diversifiées.

Notre vision et notre mission consistent à développer des synergies distinctives entre tous les acteurs RH au niveau National (Publics, Privés, Universités, Formation Professionnelle, …) pour anticiper et accompagner l’évolution et la transformation du métier RH en menant des projets RH ambitieux, innovants et à fortes valeurs ajoutées.

Notre objectif est que l‘APRH Tunisie devienne un espace d’échange, de rencontre et de réflexion autour des enjeux actuels et futurs touchant les Ressources Humaines en Tunisie tout en menant des actions concrètes avec nos partenaires allant des études et enquêtes jusqu’à la mise en place des projets commun.

Nos actions porteront essentiellement sur des sujets importants et complexes liés au contexte socio-économique, à savoir :

L’emploi & l’employabilité

Le développement de l’employabilité ne peut se réaliser qu’à travers un positionnement objectivé par une cartographie des emplois et des compétences d’une part et par des pratiques d’évaluation rationnelles axées essentiellement sur les compétences. Ainsi, par une meilleure visibilité des emplois mettant l’accent sur la promotion de la diversité, nous contribuons à réduire les écarts entre les choix de carrières individuels, les stratégies et politiques RH, les programmes de formation académique et les curriculums relatifs à la formation continue et professionnelle.

Le Développement RH

Le développement du Capital Humain en assurant la montée en compétences des acteurs RH et un partage d’expériences et de bonnes pratiques. Le développement de la fonction et des pratiques RH en mettant l’accent sur l’humain au cœur de l’orientation business des organisations. Ceci passe inévitablement par la promotion de l’engagement et la valorisation de l’Homme comme catalyseur de la performance collective. Le développement d’une relation win / win entre entreprise et université en préparant les futurs acteurs RH à travers des programmes autant innovants et inspirés des meilleures pratiques que proche de notre contexte et des enjeux de la fonction.

La Veille sociale

Nous sommes mobilisés pour contribuer aux prises de décisions concernant les grands thèmes de l’actualité sociale : renforcement du dialogue social, la réglementation du travail, RSE, …

Nous travaillerons pour une politique RSE qui soit un réel levier de performance globale dont la place du DRH est capitale.



Notre méthodologie de travail est basée aussi bien sur le partage d’expériences et les « best practices » que sur les synergies à bâtir avec tous nos partenaires et alliés comme précédemment cité.

L’APRH Tunisie va rassembler l’ensemble des intervenants dans le métier RH pour donner des réponses différentes, pragmatiques et immédiatement opérationnelles sur des sujets complexes à fort impact économique et social.

Bureau Exécutif

Mme Najla Cherif Hamdi, Présidente de l'Association, DRH Sanofi Tunisie Maroc et Lybie

M. Nabil Henchiri, Secrétaire Général, DRH Kromberg & Schubert Tunisie

M. Rafaa Jemli, Trésorier, DRH Assurances BIAT

M. Akram Mekni, Vice-Président, DRH Le Moteur

Mme Chirine El Aich, Vice-Président, Directrice des opérations et des solutions Groupe Manpower Tunisie

M. Hamadi Chellouf, Vice-Président, DRH Groupe Bonna Tunisie

M. Houssem Ben Aicha, Vice-Président, DRH La croixElectronics Tunisie

M. Maher Atallah, Vice-Président, DRH Air France Tunisie

Mme Nadra Achour, Vice-Président, Enseignante et chercheuse en psychologie du travail et des organisations à l’ISSHT.

Mme Nouha Abidi, Vice-Président, Directrice de la Formation Advyteam Tunisie.

