Nouveau calendrier des examens scolaires

Le ministère de l’éducation et le syndicat général de l’enseignement secondaire sont tombés d’accord sur une modification du calendrier des examens. Un procès-verbal a été signé ce lundi par le chef du cabinet Mohamed Ben Ali Oueslati et le secrétaire général du syndicat Lassad Yacoubi. Ainsi les examens seront décalés de deux semaines à partir de janvier 2018. Les cours reprendront normalement après les vacances d’hiver du 02 au 13 janvier. Du 15 au 20 janvier seront effectués les premiers devoirs de synthèse selon un calendrier qui sera rendu public ultérieurement. Du 22 au 27 sera déclaré une semaine bloquée au cours de laquelle auront lieu les derniers devoirs de synthèse. Tandis que la correction et la remise de devoirs auront lieu du 5 au 8 février alors que les conseils des classes se tiendront entre le 9 et le 17 février.

Hier, le ministre de l’éducation Hatem Ben Salem a souligné, dans une déclaration à la presse en marge d’une visite de travail, que le calendrier des examens établi depuis l’année dernière est à l’origine des protestations observées, récemment, par les élèves, avouant que ce calendrier comporte plusieurs lacunes dont, essentiellement, le déroulement des épreuves juste après les vacances d’hiver.

Ben Salem a précisé, à cet égard, que l’autorité de tutelle n’a, jusqu’à présent, pris aucune décision au sujet de ce calendrier, mais s’emploie à trouver une décision consensuelle qui bénéficie de l’unanimité de toute les parties intervenantes dans le secteur éducatif.