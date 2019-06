Le secrétaire général de l’UGTT Noureddine Tabboubi s’est rend au chevet du président de la république Béji Caid Essebsi à l’hôpital militaire de Tunis et dont l’état de santé s’améliore de plus en plus.

Tabboubi a également rencontré le président de l’ARP Mohamed Ennaceur qui l’a précédé à l’hôpital militaire, apprend-on d’un communiqué publié sur la page de la centrale syndicale.