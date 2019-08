Officiel: la rentrée scolaire mardi 17 septembre 2019

La rentrée scolaire 2019/2020 pour les élèves inscrits dans les écoles primaires, les collèges et les lycées publics et privés, a été fixée au mardi 17 septembre 2019, indique une circulaire publiée, vendredi, par le ministère de l’éducation.

Le ministère a appelé les enseignants des cycles primaire, des collèges et des lycées secondaires à rejoindre leurs établissements d’affectation le lundi 16 septembre 2019.

Le calendrier des vacances scolaires a été fixé comme suit: Journée de l’évacuation le 15 Octobre 2019, les vacances de la première moitié du 1er trimestre du 28 octobre au 03 novembre 2019, les vacances d’hiver et du nouvel an du 16 décembre 2019 au 01 janvier 2020, la fête de la révolution le 14 janvier 2020, les vacances de la mi-deuxième trimestre du 03 au 09 février 2020, les vacances du printemps du 16 au 29 mars 2020, la fête des martyrs le 9 avril 2020, la fête du travail le 1er mai 2020 et l’Aïd Al-Fitr 3 jours à fixer ultérieurement.

La clôture de l’année scolaire 2019/2019 est prévue pour le mardi 30 juin 2020, ajoute la circulaire.