Ooredoo et la CNIRT-UTICA signent une convention de coopération dans le domaine B2B

Ooredoo et la Chambre nationale des Intégrateurs de Réseaux Télécoms (CNIRT-UTICA) ont signé une convention de partenariat permettant aux deux parties de proposer à leurs clients les meilleures solutions B2B.

La CNIRT a misé sur les performances des solutions B2B de Ooredoo Tunisie ainsi que sur le savoir-faire des intégrateurs de réseaux de télécommunications adhérents de la chambre pour offrir des solutions répondant aux besoins de leurs clients en termes de prouesses technologiques et de coûts d’exploitation.

Grâce à cette convention, l’opérateur offre un catalogue Business global proposant des raccordements en fibre optique ou faisceaux hertziens entre sites géographiques, une panoplie d’offres fixes et mobiles ainsi que des solutions Cloud ou managées.

A cette occasion, M. Youssef El Masri, Directeur général de Ooredoo Tunisie, a déclaré : « Nous sommes fiers que nos solutions B2B aient été sélectionnées par des professionnels du secteur des télécommunications. Ceci témoigne de la fiabilité et de la robustesse de nos offres et services et nous incite à continuer à déployer des efforts pour répondre aux meilleurs standards et à l’ensemble des exigences ».

De son côté, M. Taoufik Halila, président de la CNIRT, a déclaré : « La signature de cette convention entre dans le cadre de la politique de la CNIRT visant à permettre à ses adhérents de proposer à leurs clients des solutions technologiques répondant aux besoins du marché. Elle permet également de créer des synergies avec les opérateurs de télécommunications dans un objectif de partage de savoir-faire et afin d’offrir aux entreprises tunisiennes les meilleures solutions de communication à l’échelle nationale et internationale ».