Après l’ouverture de 4 FabLabs Solidaires à la Cité El Khadhra à Tunis, au Collège pilote Abou el Kacem Chebbi à Gabès, un FabLab mobile qui sillonne tout le territoire tunisien, tous trois gérés par notre partenaire l’Association Jeunes Science de Tunisie, ainsi qu’un quatrième FabLab Solidaire à Bab Dzira, géré par nos partenaires associatifs EL Space et OpenFab Tunisia, Orange Tunisie lance, avec l’appui de la Fondation Orange, son 5ème appel à projets, pour soutenir la création ou le développement d’autres projets de FabLabs Solidaires , courant 2019.

En effet, depuis 2012, Orange Tunisie, entreprise digitale et humaine, s’est engagée à lutter contre la pauvreté et l’exclusion numérique, avec pour ambition de favoriser l’échange, le partage et la transmission du savoir.

Aujourd’hui, le numérique est présent partout dans notre vie quotidienne, dans notre vie privée mais aussi dans notre vie professionnelle. Il est donc important qu’Orange Tunisie permette à tous d’accéder au numérique. C’est l’un des objectifs stratégiques de l’opérateur qui considère que le numérique, véritable catalyseur d’innovation, doit être mis au service de tous.

C’est donc dans ce cadre-là qu’Orange Tunisie lance son appel à projets « FabLab Solidaire » à destination des associations/ONG tunisiennes, pour l’année 2019.

Le FabLab est un lieu de fabrication numérique où se côtoient des imprimantes 3D, des découpes laser, des étudiants, des ingénieurs, des designers, des startuppers…Un lieu où l’on passe d’une idée à une réalisation concrète.

Avec le soutien de Fondation Orange, Orange Tunisie souhaite ainsi donner l’opportunité à toute personne d’accéder à ces lieux innovants pour la sensibiliser à de nouvelles pratiques numériques et développer de nouvelles compétences dans une démarche qui peut-être à plusieurs niveaux : se remotiver par la création, découvrir des outils numériques, sensibiliser à de nouveaux métiers, comprendre l’écosystème numérique…

L’ambition de l’appel à projets « FabLab Solidaire » est d’associer toute personne éloignée des pratiques numériques innovantes, de l’amener dans un FabLab où elle ne serait pas forcément allée, y trouver sa place en réalisant des projets concrets et passionnants, y acquérir des compétences numériques de manière simple et naturelle dans un environnement de partage.

Cet appel à projets, qui s’adresse à des associations/ONG tunisiennes ayant une légitimité dans le monde numérique, doit se traduire par une réalisation concrète dans le cadre d’un parcours pédagogique construit par l’association/ONG. Le projet proposé doit remplir les conditions suivantes :

s’inscrire dans une réflexion sur les compétences numériques des Tunisien(ne)s ;

s’inscrire dans une démarche solidaire ;

être gratuit ;

avoir des objectifs concrets au niveau des compétences et la réalisation d’un projet ;

impliquer les salariés bénévoles d’Orange Tunisie.

Par ailleurs, le budget du projet proposé par la structure associative doit être réaliste et ne doit pas concerner ni son fonctionnement général, ni les salaires de ses permanents. Dans le cas d’une création d’un « FabLab Solidaire », Orange Tunisie peut participer au financement de l’équipement et à l’accompagnement du démarrage de l’activité du FabLab. Dans le cas d’un développement de parcours de formations, seules les charges directement liées aux formations seront couvertes (l’élaboration du programme de formations, l’accompagnement des jeunes pendant les formations, l’achat du matériel pour la réalisation des formations, …).

De plus, il est également très important que le projet décrive :

le choix du FabLab référent pour mener l’action auprès des jeunes, les partenaires du projet ;

dans le cas d’une création du FabLab, le contexte économique et social dans lequel s’inscrit ce projet et la pertinence par rapport au tissu local ;

dans le cas d’un développement de parcours de formations, le contenu, la durée, les objectifs pédagogiques de ces parcours.

Ainsi, Orange Tunisie invite toute association/ONG tunisienne en mesure de présenter un projet qui répond à cette problématique à soumettre sa proposition, avant vendredi 19 avril 2019 à 12h00 , selon ces trois modalités :

par courrier postal en mentionnant sur l’enveloppe : Appel à projets « FabLab Solidaire » Direction des Relations Extérieures, de la RSE et de l’Innovation, Orange Tunisie, Centre Urbain Nord 1003 Tunis par mail à l’adresse : mecenat@orange.com en mentionnant dans l’objet « Appel à projets FabLab Solidaire » en déposant la proposition directement au Bureau d’ordre d’Orange Tunisie : Immeuble Orange Tunisie, Centre Urbain Nord, 1003 Tunis (mentionner sur l’enveloppe : Appel à projets « FabLab Solidaire » - Direction des Relations Extérieures, de la RSE et de l’Innovation, Orange Tunisie)

A noter que seules les associations et ONG dont les projets seront sélectionnés seront contactées.

Plus d’informations : mecenat@orange.com

------------

Les critères clés :

la pertinence du projet et l’implication d’autres partenaires ; un projet à destination des jeunes en insertion professionnelle ; la capacité de mise en œuvre et un budget réaliste ; la pérennité du projet.

Pièces à joindre au dossier :

le dossier projet ; le plan de financement du projet ; le compte de résultat prévisionnel ; le calendrier du projet ; le statut de l’association/ONG ; le budget de l’association/ONG ; le rapport annuel ; le rapport du commissaire au compte.

NB : Vous trouverez les modèles du dossier projet, du plan de financement, du compte de résultat prévisionnel et du calendrier du projet

http://solidarite.orange.tn/sites/default/files/fablabsol_int_2019_cpr_fr.xls.xlsx

http://solidarite.orange.tn/sites/default/files/fablabsol_int_2019_dossier.docx

http://solidarite.orange.tn/sites/default/files/modele_de_chronogramme_projet_fondation_orange_vf-5.xlsx