Partenariat BTS-CPG pour le soutient des petits projets au Kef

Dans le cadre de la responsabilité sociétale intégrant la dimension du développement régional, une convention de partenariat a été récemment conclue entre la Banque Tunisienne de Solidarité (BTS BANK) et la Compagnie des Phosphates de Gafsa (CPG), qui vise à soutenir et financer les petits projets dans le gouvernorat du Kef, et dotée d’un programme qui alloue une enveloppe de l’ordre de 6,7 millions de dinars à cet effet.

Cet accord de partenariat a pour vocation le financement des jeunes promoteurs installés dans le gouvernorat du Kef, par le biais de prêts participatifs à concurrence de 50% du coût du projet remboursables sans intérêts sur une durée de cinq années.

Ce programme permet aux jeunes promoteurs du gouvernorat du Kef, en outre, de consentir des crédits n’exigeant pas d’autofinancement et remboursables sur une période allant à 12 ans, avec un taux d’intérêt n’excédant pas les 5% par an.

L’exécution de ce programme favorise l’intégration des jeunes dans le circuit économique, et ouvre de nouvelles perspectives pour les jeunes promoteurs de la région du Kef pour le financement des activités innovantes et à haute valeur ajoutée.