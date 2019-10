Patrice Bergamini : « il ne peut pas y avoir de transition politique sans transition économique »

Patrice Bergamini, ambassadeur de l'Union Européenne à Tunis a déclaré dans Midi Show de ce lundi 21 octobre que les deux rendez-vous électoraux se sont bien passés et a salué cette jeune démocratie qui avance et respecte les règles du jeu.

« Maintenant c'est le temps d'action (...) la formation du gouvernement est attendue notamment par les tunisiens mais aussi par les partenaires de la Tunisie et l'Europe », a-t-il indiqué.

Pour Bergamini, il ne peut pas y avoir de transition politique sans transition économique et qu'il soutiendra la Tunisie jusqu'au bout avec la nécessité des tunisiens de faire leur travail.

« Le point en commun entre soutien, aide, encouragement et ingérence ou interférence est toujours délicat mais au-delà de cet équilibre fondamental, il existe un élément simple à retenir est que la Tunisie a reçu de la part des Européens depuis 2011, 10 milliards d'Euros, en dons et en prêts ».

Dans le même sens, il a souligné que les bailleurs de fonds ont donné à la Tunisie plus qu'ils n'avaient promis et que c'est aux tunisiens de décider dans quelle direction ils veulent aller et à quel rythme.

« C'est difficile de faire des réformes économiques à mi-mandat et avant les élections ».

Concernant l'ALECA, Patrice Bergamini a indiqué que tout le monde parle d'un accord qui n'existe pas car les autorités tunisiennes ont suspendu les négociations.

Et d'ajouter que cet accord a pour but d'aider au décollage de l'économie tunisienne.

« C'est la Tunisie qui fixera les secteurs, le rythme d'ouverture et de fermeture ».

Par ailleurs, l'ambassadeur de l'Union Européenne a fait savoir que les négociations ont été suspendues concernant l'octroi des visas aux hommes d'affaires tunisiens et qu'ils doivent avoir les mêmes droits que les Européens.