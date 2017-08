Pays bas : prise d'otage dans une radio

Une prise d'otage a mobilisé d'importantes forces de police, jeudi matin, autour de la station de radio de service public NPO 3FM, dans la ville de Hilversum, aux Pays-Bas.

C'est aux alentours de 8 heures qu'une employée a été menacée par un homme armé d'un couteau, à l'extérieur des locaux de la radio. L'individu est ensuite entré dans le bâtiment avec son otage.

Au bout d'une heure et demie, l'homme a été interpellé et la femme libérée saine et sauve. La porte-parole de la police du centre des Pays-Bas, Helen de Heer, avait auparavant indiqué que les deux personnes avaient eu «un conflit à l'extérieur du bâtiment». «L'homme a menacé la femme et les deux sont ensuite entrés dans l'immeuble», avait-elle ajouté.

Jeudi matin, la radio continuait à diffuser ses programmes normalement.