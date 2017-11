Plus de 200 morts dans un tremblement  de terre en Irak

Au moins 213 personnes ont été tuées et plus de 1700 autres ont été blessées dans un tremblement de terre de magnitude 7,3 qui a frappé dimanche soir le nord-est de l'Irak et des régions frontalières en Iran et en Turquie. En Iran, le bilan des victimes n'a cessé d'augmenter au fil des heures. Ce bilan pourrait encore augmenter, selon les autorités.

Selon l'Institut géologique américain (USGS), la secousse a été enregistrée à une profondeur de 25 kilomètres à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de la ville d'Halabja, dans une zone montagneuse de la province irakienne de Souleimaniyeh. Elle a eu lieu à 18h18 locales et a également été ressentie en Iran ainsi qu'en Turquie où ni dégâts ni victimes n'ont été enregistrés, selon les autorités. Du côté iranien, tous les morts ont été recensés dans la province de Kermanshah, frontalière de l'Irak. Les médias publics ont appelé la population au calme. «La situation est sous contrôle dans les zones frappées par le séisme», a assuré la télévision d'État.