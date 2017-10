Pour la première fois, une femme directrice d’une prison d’hommes

Leila Jedidi, est devenue la première directrice d'une prison d'hommes après avoir été nommée à la tête de l'établissement pénitentiaire de la Rabta où séjournent les condamnés à de courtes peines d'emprisonnement.

« La nomination d'une femme à la tête d'une prison tunisienne pour hommes est une première dans le milieu carcéral tunisien », a déclaré le porte-parole de la direction générale des prisons et de la rééducation, Soufien Mezghich, vendredi 20 octobre 2017 à l'agence TAP.

Leila Jedidi, psychologue de formation, occupait jusque-là le poste de conseillère générale des prisons et de la rééducation de première classe, et avait déjà assumé différentes fonctions comme responsable, dont celles de directrice du centre de rééducation des jeunes délinquantes de Mghira.