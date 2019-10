Pourquoi la Banque Mondiale a-t-elle retiré son rapport sur la Tunisie ?

Suite au retrait d’un rapport relatif à la situation économique en Tunisie de son site électronique, une source auprès de la Banque Mondiale a confié à Mosaïque FM que la BM prépare un rapport de suivi de la situation économique pour tous les pays, y compris la Tunisie.

Ce rapport se base sur les statistiques officielles publiées par les pays jusqu’à la fin août 2019. En particulier l’analyse des finances publiques en Tunisie s’est basée sur les chiffres disponibles à cette date. Cependant le Ministère des Finances a récemment communiqué des agrégats budgétaires mis à jour et une loi de finances complémentaire pour l’année 2019 qui montrent un déficit et dette publique plus faibles grâce à une augmentation significative des recettes budgétaires dans un contexte de ralentissement de la croissance et d’appréciation du Dinar.

Les équipes techniques de la Banque mondiale sont en discussion avec le Ministère des Finances et les autres institutions pour revoir et mettre à jour ce rapport.

Quant aux répercussions du rapport mis à jour sur les décisions futures de la BM et sur sa coopération avec la Tunisie, la même source a souligné que la coopération entre la Banque Mondiale et la Tunisie reste étroite et privilégiée.

D’après les chiffres communiqués récemment par le Ministère des Finances dans le projet de loi de finances complémentaire pour l’année 2019, le déficit et la dette publique sont plus faibles qu’initialement prévus. La BM reste engagé auprès du gouvernement pour l’appuyer à mettre en œuvre les réformes visant l’amélioration de la qualité de vie des tunisiens.