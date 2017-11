Présidence de l’Isie : Mohamed Tlili Mansri serait-il le candidat consensuel ?

L’Assemblée des représentants du peuple tiendra deux séances plénières mardi et mercredi 14 et 15 novembre. Au cours de la séance de demain, les députés procèderont à l’élection du nouveau président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections. Six candidats se sont présentés à la présidence de l’instance. Il s’agit de Farouk Bouasker, Nejla Brahem, Anis Jarboui, Anouar Ben Hassan, Nabil Azizi et Mohamed Tlili Mansri.

Après quatre échecs consécutifs, l’ARP devra élire un président parmi les postulants. Au cours de la dernière plénière les députés n’ont pas réussi à départager les deux candidats arrivés en tête, Mohamed Tlil Mansri( 95 voix) et Nejla Brahem( 48 voix). Or, il semble que cette fois-ci, les groupes parlementaires soient tombés d’accord sur un candidat consensuel, Mohamed Tlili Mansri. Pour être élu, le candidat doit obtenir la majorité absolue de 109 voix.

Selon un communiqué de l’ARP, cette plénière planchera également sur l'examen d'un projet de loi relatif aux crèches et aux jardins d'enfants.

La séance plénière de mercredi 15 novembre 2017, se penchera sur l’examen d’une proposition d'amendement du règlement intérieur de l'ARP ainsi qu'une proposition de loi relative aux commissions d'enquêtes parlementaires.