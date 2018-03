Présidentielle en Egypte : Al-Sissi archi favori

Quelques 60 millions d'électeurs égyptiens, sur près de 100 millions d'habitants, vont élire à partir de ce lundi et jusqu'à mercredi 28 mars 2018, leur nouveau président. Ils vont départager deux candidats, l’actuel président Abdelfettah al-Sissi, archi favori et son et Moussa Mostafa Moussa, 65 ans, son unique concurrent mais aussi un partisan déclaré du président. Dans un pays confronté à des attaques terroristes depuis 2013 et où l’organisation Daesh a promis de s'en prendre à des lieux liés aux élections, les opérations de vote sont placées sous haute surveillance. L'armée a acheminé des véhicules blindés dans plusieurs points du Caire. La veille, deux policiers ont été tués dans un attentat à Alexandrie (nord), deuxième ville du pays.

Après que tous les autres candidats potentiels ont été écartés, emprisonnés ou découragés, M. Mostafa Moussa s'est lancé dans la course pour éviter au président une situation de plébiscite, tout en se défendant d'être une « marionnette » au service de M. Sissi. Chef du minuscule parti libéral Al-Ghad, il a peu de chances de récolter un nombre significatif de voix, selon les experts.

Dans ce contexte, les regards se tourneront vers le taux de participation susceptible de légitimer une réélection. A la dernière présidentielle, il avait atteint 37% après deux jours de scrutin, puis 47,5% après une prolongation d'une journée.

Les résultats officiels seront proclamés le 2 avril.

AFP