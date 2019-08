Présidentielle : l’analyse du journal le Monde

L’élection présidentielle intéresse de près les médias étrangers, notamment français, qui lui consacrent beaucoup d’analyses, de reportages et d’articles, en plus d’interviews avec les candidats.

Dans un article mis en ligne dans sa version électronique, sous le titre « En Tunisie, début d’une élection présidentielle cruciale pour l’enracinement de la démocratie », juste après l’annonce des 26 candidats retenus par l’Isie, le journal le Monde décortique la situation et évalue les chances des uns et des autres. Citant Sahbi Khalfaoui, chercheur en sciences politiques, l’auteur de l’article, Lilia Blaise , écrit « qu’ 2014, il y avait des figures historiques comme Béji Caïd Essebsi et Moncef Marzouki, qui avaient mobilisé une armada d’électeurs. Là, chacun a son candidat, comme dans le cas d’Ennahda, qui présente un de ses dirigeants pour la première fois. C’est une nouveauté et cela permettra aussi de connaître réellement le capital sympathie du parti. »

Quant à la candidature du chef du gouvernement Youssef Chahed, elle « a fait grincer les dents de certains partis qui lui reprochent une possible utilisation des ressources de l’Etat et de sa fonction à des fins électorales. Il devra faire aussi faire face à un rival de taille, le candidat du parti dont il était issu, Nidaa Tounes, qui a choisi un fidèle de M. Essebssi devenu en quelques semaines un phénomène médiatique : l’actuel ministre de la défense, Abdelkrim Zbidi ».

