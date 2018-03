Prévisions météo pour mercredi 14 mars

Pour ce mercredi 14 mars 2018, le ciel sera partiellement voilé sur l’ensemble du pays, selon les prévisions de l’Institut national de météorologie (INM).

Le vent sera de secteur Ouest faible à modéré de 15 à 30 km/h atteignant 40 km/h près des côtes nord puis se renforçant relativement en fin de journée près des côtes et tournant au secteur Sud.

La mer sera agitée sur le nord et peu agitée à agitée sur les autres zones tandis que les températures maximales seront comprises entre 18 et 22°C sur le nord et les hauteurs et entre 22 et 27°C ailleurs.