l’Institut National de la Météorologie prévoit, pour ce mercredi 29 août 2018, un temps peu nuageux sur la plupart des régions devenant partiellement voilé l'après-midi sur le nord et le centre.

Vent de secteur Est faible à modéré de 15 à 30 km/h.

Mer peu agitée.

Températures maximales comprises entre 28 et 32°C sur les régions côtières et les hauteurs et entre 33 et 38°C ailleurs.