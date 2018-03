Qatar:  signature d'une série de contrats militaires d'une valeur de plus de 20 milliards d'euros

Au moment où le marché de l’armement en France connait une crise, l’Emirat de Qatar a confirmé l'acquisition de 28 hélicoptères militaires NH90 auprès du consortium européen NHI, un chiffre supérieur à ce qu'il avait annoncé jusque-là, et de 16 Ecureuil H125 pour la formation des pilotes, a annoncé mercredi Airbus Helicopters. Le montant du contrat est supérieur à 3 milliards de dollars, selon une source proche du dossier.

L'annonce, qui a été faite lors du salon Dimdex (Doha International Maritime Defense Exhibition), intervient sur fond de crise diplomatique entre l’Emirat et ses voisins du Golfe. « La décision qatarienne renforce encore le partenariat stratégique et militaire entre nos deux pays et constitue un nouveau succès à l'export pour la France », s'est félicitée la ministre française des Armées Florence Parly dans un communiqué. Le Qatar avait déjà donné son accord en 2016 pour l'achat à la France de 24 avions de combat Rafale (6,3 milliards d'euros).

Doha avait signé en 2014 une lettre d'intention pour l'achat de 22 hélicoptères européens NH90, pour un montant de près de 2 milliards d'euros à l'époque, mais il tardait à confirmer cette commande. Depuis, le riche émirat, qui accueille la coupe du monde, a annoncé la signature d'une série de contrats militaires d'une valeur totale de plus de 20 milliards d'euros pour parer à toute éventualité. Au-delà de l'aspect purement de défense, la signature des contrats militaires revêt également un volet diplomatique pour l'émirat gazier qui veut renforcer ses relations avec certains pays clés.