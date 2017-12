Qatar signe avec la France de gros contrats dans le secteur de l'armement

Au cours de sa visite ce jeudi 7 décembre au Qatar, le président français Emmanuel Macron a conclu plusieurs gros contrats dans le secteur de l'armement et de l'aviation. L'Emirat a signé des accords pour l'achat de 12 avions de combat Rafale de l'avionneur Dassault, 50 Airbus A321 et 490 véhicules blindés type VBCI du français Nexter.

Le Qatar a aussi confié à la RATP et à la SNCF l'exploitation et la maintenance d'un tramway et du métro de Doha. Le consortium précise que le contrat est d'une durée de 20 ans et est estimé à plus de trois milliards d'euros. Suez a aussi obtenu un contrat pour la dépollution des sols de lagunes.

Tous les contrats ont été signés en présence de d'Emmanuel Macron et de l'émir du Qatar cheikh Tamim ben Hamad al-Thani. Au total, l'ensemble des transactions confirmées ou annoncées atteignent 11.1 milliards d'euros, d'après le journal le Monde.