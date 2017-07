Quand Hechmi Hamdi voulait aider Samir El Wafi en proposant 50.000 dinars

Hechmi Hamdi, le président du Courant Al Mahaba, a subi, selon ses dires, une terrible épreuve, celle de « pardonner à Samir El Wafi ou de l’enfoncer, comme l’ont fait beaucoup d’autres ». Finalement, a-t-il écrit dans sa page Facebook, il a fait preuve de « clémence et a pardonné à l’animateur ses offenses ». Il s’est même proposé d’intervenir auprès de la dame qui a déposé plainte contre lui pour lui demander de la retirer et comme preuve de sa bonne foi, il voulait lui « avancer un montant de 50.000 dinars que Samir remboursera une fois sorti de prison ».

Cette proposition lui a valu des insultes et des quolibets de la part des Facebookers, dont certains l’ont traité de tous les noms. Ce à quoi Hamdi a répondu dans le style qui lui est particulier en les traitant « d’impolis et d’injustes ». « Pourquoi » a-t-il écrit en s’adressant à ceux qui l’ont insulté, « vous n’avez pas protesté contre le ministère de la Santé et le gouvernorat de Jendouba qui ont refusé mon offre de 250.000 dinars pour financer un dispensaire gratuit à Ain Draham » ? Décidément Hechmi Hamdi est devenu un cas à part dans un paysage politique de plus en plus pourri et indécent.