Quand la finale de la coupe de Tunisie en valait la chandelle !

Au cours de la finale de la coupe de Tunisie qui a vu hier le Club Africain reporter son 13ème sacre en battant l’Etoile Sportive du Sahel par 4-1, pratiquement toute l’équipe gouvernementale était présente dans les tribunes. Ministres et secrétaires d’état ont pris place dans la tribune d’honneur juste au-dessous de la tribune présidentielle où ont pris place le président de la république Béji Caid Essebsi arrivé à la mi-temps entre le président de l’ARP Mohamed Ennaceur et le chef du gouvernement Youssef Chahed. La minsitre des affaires de la jeunesse et du sport Majdouline Cherni, le président de la FTF ainsi que les présidents des deux équipes Marouane Hammoudia et Ridha Charfeddine ont eu droit à cet honneur tout comme deux anciens présidents du CA Hammouda Ben Ammar et Férid Abbes.

Dans la tribune d’honneur, on a relevé la présence des ministres de la justice Gazi Jeribi, de l’intérieur, Lotfi Brahem, de l’investissement et de la coopération internationale, Zied Ladhari, le porte-parole du gouvernement Iyed Dahmani, les ministres de la culture Mohamed Zine El Abidine, du transport Radhoaune Ayara, des technologies de communication de l’économie numérique, Anouar Maârouf, des domaines de l’Etat et des affaires foncières, Mabrouk Kourchid, des affaires religieuses, Ahmed Adhoum, de la femme, de la famille et de l'enfance, Naziha Labidi ainsi que le porte-parole de la présidence de la république Saida Garrach et plusieurs secrétaires d’état.

On a, également, relevé la présence du porte-parole du Front populaire Hamma Hammami qui ne cache pa sson amour pour le CA.

La finale en valait la chandelle !