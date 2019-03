Rached Ghannouchi rencontre Hafedh Caid Essebsi 

Après une brouille qui a trop duré le président du mouvement Ennahdha a rencontré ce lundi 04 mars 2019 le directeur exécutif de Nidaa Tounes Hafedh Caid Essebsi.

Cette rencontre, la première depuis l’annonce de la fin de Carthage II, intervient sur fond de crise politique au sommet de l’Etat entre le président Béji Caid EsseBsi et le chef du gouvernement Youssef Chahed soutenu par Ennahdha. Hier, le président du Conseil de la Choura, Abdelkrim Harouni, a déclaré que “le mouvement insiste sur le fait que le gouvernement se consacre entièrement et uniquement à l’action gouvernementale afin de pouvoir affronter la crise économique et sociale et préparer un climat propice à la réussite des prochaines élections”.

Selon lui, le chef du gouvernement, Youssef Chahed, est appelé à clarifier un certain nombre de questions, dont principalement la présidence ou non du mouvement Tahya Tounes qui lui est attribué et de ce fait, s’il se portera candidat en tant que président de ce parti politique lors des élections. Et ce, a-t-il dit, afin d’éviter le cumul de l’action gouvernementale et l’activité partisane.