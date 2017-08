Rafik Abdessalem à Moncef Marzouki : tu ne retourneras plus à Carthage!

Le port de la cravate avec lequel est apparu le président du mouvement d’Ennahdha Rached Ghannouchi, sur la chaîne de Nessma Tv, continue d’alimenter les discussions jusqu’à éclipser le contenu même de son interview. Les interprétations sont diverses et variées, mais comme nous l’avons déjà écrit, la visibilité d’un homme politique à la télévision est capitale. Elle est associée à sa manière de s’habiller comme à ses traits de caractère, à sa manière de parler, à ses caractéristiques psychologiques et aux valeurs morales qu’il incarne. Et si son conseiller politique Lotfi Zitoun a écrit sur sa page Facebook : « que le président du mouvement Ennahdha, Rached Ghannouchi porte un habit considéré comme officiel par les Tunisiens est la preuve qu’il quitte le carré de la secte et fait un pas en direction de l’Etat », son gendre l’ancien ministre de affaires étrangères Rafik Abdessalem est plus explicite. Sur sa page Fcaebook, il a expliqué que « cette question n’autorise pas trop d’interprétations ». En effet, écrit-il, « le mouvement de progrès et de renouveau auquel a poussé Ghannouchi et a été reflétée dans les orientations du 10ème congrès, ajoute, aujourd’hui, l’apparence au contenu dans un monde dirigé par le pouvoir de l’image ». Il ajoute que « le plus important c’est que la cravate a donné plus d’harmonie et d’élégance et a ajouté une maillon au costume ».

Rafik Abdessalem n’a pas manqué d’adresser quelques piques à l’ancien président provisoire Moncef Marzouki qui avait, déclaré, à un certain moment qu’il ne remettrait la cravate que lorsque le Cheikh Rached Ghannouchi se décidait la mettre. « Que va-t-il faire maintenant ?», s’interroge-t-il. « Où va-t-il se tenir à son image de président révolté, coléreux avec son long burnous sombre, ou va-t-il retrouver son image de doit de l’hommiste avec une cravate colorée, surtout qu’il a été prouvé que le rêve de retour Carthage s’est définitivement évaporé ». En d’autres termes, Marzouki, tu ne retourneras plus à Carthage!

اثارت ربطة عنف الشيخ راشد الغنوشي سيلا من التعليقات وغدت مادة دسمة للتخمينات ان لم نقل للتشوُف وقراءة الكف. المسالة لا تحتمل كل هذه التأويلات والتخمينات ،كل ما في الامر ان حركة التطوير والتجديد التي دفع نحوها الغنوشي وعكستها توجهات المؤتمر العاشر تتجه اليوم الى ان تضيف الشكل الى المضمون والمبنى الى المعنى في عصر محكوم بسلطة الصورة.

ليست هذه المرة الاولى التي يرتدي فيها الغنوشي ربطة العنق حيث كان يفعل ذلك في بعض المناسبات النادرة في المهجر، ولكن بالتأكيد هذه هي المرة الاولى التي يظهر في وسائل الاعلام والمنابر العامة بربطة العنق، بما يوحي بالرغبة في مزيد الانسجام مع المزاج العام وأعراف المجتمع التونسي، مع التخفيف التدريجي من المسافة بين الايديولوجي والمجتمعي وبث رسالة التطور والانفتاح

النهضة في شكلها الجديد اقرب الى ان تكون تيارا مجتمعيا حداثيًّا بلمسة هوية ، ولعل المراوحة بين الجبة التونسية المطرزة والبدلة المصحوبة بربطة العنق تؤشر على هذا التفاعل المتبادل . بقي ان تشير الى ان هذه التحولات التي تمر بها النهضة يجب ان تكون عقلانية ومتوازنة ولا تبعدها عن حاضنتها الشعبية، خصوصا بين الفئات الأقل حظا في التنمية.

المهم ان ربطة العنق قد أعطت شيئا من الانسجام والاناقة في المظهر واضافت حلقة مفقودة الى البدلة "الإفرنجية" التي باتت معولمة ، ولعلها محاولة للاقتراب أكثر من مزاج المجتمع وتجسير الهوة بين الايديولوجي والواقعي، وسعي لتخطي حواجز التشويه الذي تعرض لها الغنوشي على امتداد عقود متتالية من الحكم التسلطي . ولكن الأهم من كل ذلك هو التركيز على المضامين السياسية للحوار اكثر من التركيز على المظهر والملبس.

بقي ان نشير اخيراً. سبق للمرزوقي ان صرح بانه لن يقدم على وضع ربطة العنق قبل ان يلبسها الغنوشي، وها هو الغنوشي قد فعلها هذه المرة، فماذا هو فاعل غدا.

فهل سيتشبث المرزوقي بصورته المستحدثة رئيسا ثائرا وغاضبا ببرنسه الطويل والداكن، أم سيعود لصورته الأصلية اي الحقوقي العالمي بربطة العنق الملونة ، خصوصا وقد تبين على سبيل اليقين استحالة تحقيق حلم العودة الى قرطاج.