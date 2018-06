Rassemblement de solidarité avec les naufragés, ce vendredi à Paris

Plus de 40 organisations ont appelé à un rassemblement, vendredi 8 juin 2018, à la Fontaine des innocents, à Paris (France) par solidarité avec les naufragés de Kerkennah et leurs familles.

Samedi 2 juin, une embarcation clandestine a fait naufrage au large des Iles de Kerkennah (gouvernorat de Sfax) faisant 75 morts (jusqu’à ce jeudi après-midi). Seuls 68 personnes ont été sauvées. Au moins 200 migrants irréguliers étaient à bord de l’embarcation sinistrée.

Dans un Appel lancé ce jeudi, les signataires exhortent le gouvernement tunisien à « renoncer à l’approche sécuritaire de l’émigration non-réglementaire, et à s’atteler au démantèlement des filières clandestines et à la poursuite des passeurs ».

« Ce contexte dramatique doit également impliquer une révision des modalités de la coopération avec l’Union européenne fondée sur le tout-sécuritaire et la fermeture des frontières », peut-on lire dans le texte de l’Appel.

« On ne peut indéfiniment surseoir aux politiques de développement véritables qui tiennent avant tout compte des aspirations de la jeunesse à la dignité et à la justice sociale », souligne les signataires de l’Appel.

Tout en exprimant leur profonde tristesse devant la perte des victimes, les associations et organisations signataires, appellent les autorités tunisiennes à fournir aux familles, le plus rapidement possible, toutes les informations concernant les victimes et les disparus et à assurer aux survivants l’assistance psychologique nécessaire.

Parmi les organisations signataires de l’Appel figurent notamment :

Le Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l’Homme en Tunisie – CRLDHT

L’Association des Tunisiens en France – ATF

L’Association Démocratiques des Tunisiens en France – ADTF

L’Association des Tunisiens de l’Isère -Citoyens des deux Rives – ATI-CDR

L’Association des Tunisiens du Nord de la France – ATNF

L’Association Tunisie Culture et Solidarité

Le Réseau Euro-maghrébin Citoyenneté et Culture – REMCC

L’Union des Tunisiens pour une Action Citoyenne – UTAC

Agir pour le changement et la démocratie en Algérie – ACDA

L’Association des Travailleurs Maghrébins en France -ATMF

Ont également signé l’Appel:

Ettakattol – France, Ettayar – France, ElJoumhouri – France Nord, AlMassar -France Nord, le parti des Travailleurs de Tunisie, le parti Patriote Démocrate Unifié, le Front Populaire et Europe Ecologie Les Vets – EELV et le parti Communiste Français – PCF.