Révolution dans le foot africain : La CAN tous les 4 ans et en juin

Finis les temps où Issa Hayoutou trônait sur le foot-ball africain tel un vrai patriarche et rien ne se faisait sans son assentiment. Le comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF), réuni à Rabat au Maroc, a validé la proposition de son groupe de travail. Ainsi, la plus prestigieuse des compétitions africaines, se jouera désormais avec 24 pays à compter de l’édition 2019 au Cameroun. Cette innovation, va apporter plus d’engouement autour de la CAN car des pays qui ne sont pas des habitués de la compétition verront leurs chances de participation élevées.

Aussi, des clubs européens étaient mécontents de voir leurs joueurs venir à la CAN en plein milieu de championnat. A leur tour, des footballeurs africains refusaient de venir défendre les couleurs de leurs nations pour ne pas se blesser et perdre leurs places de titulaires dans les clubs.

De ce fait, la CAF a trouvé la bonne formule, car la CAN se jouera désormais en fin de saison (juin) à l’instar de la coupe du monde et de l’Euro. En conclusion, les clubs européens et les footballeurs africains n’auront plus de souci à se faire à ce propos.