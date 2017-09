Russie 2018 : la Tunisie bat le Congo s’empare de la première place du groupe A

La Tunisie a battu ce soir au stade olympique de Rades son concurrent direct le Congo par 2-1 et s’empare du coup de la première place du groupe A des éliminatoires du Mondial 2018. Avant cette rencontre les deux équipes occupaient la première place avec 6 oints chacune pour deux victoires contre les mêmes adversaires, la Guinée et la Libye.

Auteurs d’une bonne entame de match et poussés par leur public, les Tunisiens étaient récompensés. Fauché par Mpeko dans la surface, F. Ben Youssef obtenait un penalty que Meriah transformait en force face à Matampi (1-0, 18e). Jusqu’à présent dominateurs et très rigoureux en défense, les poulains de Nabil Maaloul baissaient ensuite un peu de pied et les Congolais en profitaient pour apporter le danger sur deux coup-francs de Kakuta, mais Bakambu manquait le cadre de la tête sur le premier avant que Mathlouthi ne boxe superbement le tir de l’Amiénois sur le second.

Mais quelques instants après une action litigieuse sur laquelle Khenissi réclamait un penalty, les hommes de Florent Ibenge revenaient dans le match. Profitant d’une mésentente entre Mathlouthi et Bédoui, qui allait marquer contre son camp, Bakambu égalisait en poussant le ballon dans le but vide (1-1, 43e). De quoi permettre aux visiteurs de regagner les vestiaires sur un score de parité.

Mais après la pause, les locaux revenaient avec de meilleures intentions et Chaalali profitait d’un bon travail de Msakni et de la déviation de Zakuani pour battre dans un trou de souris un Matampi peu inspiré sur ce coup (2-1, 47e). Loin de sonner la révolte, les Léopards laissaient l’initiative aux Tunisiens qui se montraient encore dangereux par Sliti et Ben Youssef, sans attraper le cadre. Aux abonnés absents en seconde période, les Congolais devront montrer un tout autre visage au retour pour recoller aux Aigles...

Le match retour prévu à Kinshasa mardi 5 septembre sera décisif pour les deux équipes. La Tunisie ne doit en aucun cas perdre face à un adversaire qui sera coriace devant son public. Une victoire ouvrirait la porte de Russie 2018 et un nul préservera les chances intactes.

Avec Afrika foot