Sahbi Ben Fredj commente la déclaration des ambassadeurs du G7 : le scandale !

Sous le titre : « le scandale », l’ancien député Sahbi Ben Fredj compare la déclaration publiée ce lundi par les ambassadeurs à Tunis du Groupe des sept pays les plus industrialisés à ce qui s’était passé avec les « consuls des pays occidentaux » préfigurant la « commission financière » ayant été à l’origine de la colonisation de la Tunisie à la fin du XIX ème siècle.

Selon lui, la lecture de cette déclaration contient des recommandations auxquelles on ne peut pas échapper, à savoir le retour à un régime démocratique avec un Parlement élu et effectif, la désignation rapide d’un chef de gouvernement et la formation d’un gouvernement capable d’administrer les dossiers du pays, des réformes constitutionnelles et électorales qui soient le fruit d’un dialogue global, le respect des droits et des libertés tout cela contre un engagement réitéré de soutenir l’économie tunisienne.

Ainsi estime-t-il pour éviter la faillite, il n’y a pas d’alternative que de répondre positivement et rapidement à de telles recommandations.

Sahbi Ben Fredj ajoute que cette déclaration est le résultat direct d’un mois et demi d’atermoiements, d’hésitations, d’immobilisme et de l’écoute de cercles restreints de partisans ce qui a eu pour effet de manquer l’occasion de l’anticipation et de perdre par la même l’initiative.

Néanmoins, il estime que cela n’est bien entendu que le résultat normal de dix années d'absurdité politique qui ont conduit à la faillite de l'État et à la dépendance de sa décision souveraine vis-à-vis de ses créanciers.

« Bien sûr, une telle déclaration, encore plus insultante, était attendue et prévisible, et d’autres déclarations pourraient suivre », conclut-il.