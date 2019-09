Sahbi Ben Fredj lâche Chahed et saute dans la felouque de Zbidi

Le député Sahbi Ben Fredj, l’un des plus grands soutiens de Youssef Chahed, l’a lâché à trois jours du scrutin pour sauter dans la felouque d’Abdelkrim Zbidi. Ben Fredj qui a été l’un des initiateurs du projet Tahya Tounes et a soutenu le chef du gouvernement becs et ongles, caressait l’espoir de rempiler à l’ARP. Mais il a été éjecté à la dernière minute de la tête de liste de dans la circonscription de la Mannouba. Chahed et Azzabi lui ont préféré leur ami Khalil Ghariani. Grosse déception.

Après avoir fait le constat d’un échec annoncé, il a lancé un appel aux autres candidats Mehdi Jomaa, Mohsen Marzouk, Néji Jalloul , Salma Elloumi et Omar Mansour pour se retirer au profit de Zbidi, le seul candidat, selon lui, qui a le sens de l’Etat.