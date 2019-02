Satisfaction de la Tunisie après la libération des travailleurs kidnappés en Libye

Le ministère tunisien des affaires étrangères a exprimé sa satisfaction de la libération des 14 ouvriers tunisiens enlevés, jeudi 14 février 2019, par une milice armée libyenne à Zaouia.

Les kidnappeurs avaient revendiqué la libération d’un détenu libyen impliqué dans une affaire de droit commun en Tunisie.

Dans un communiqué publié, dimanche soir, le ministère a précisé que des contacts ont eu lieu avec les tunisiens libérés pour se rassurer de leur état de santé.

Selon la même source, le ministre tunisien des affaires étrangères Khemaies Jhinaoui a, dans une communication téléphonique avec son homologue libyen, Mohamed Tahar Siala dimanche soir, exprimé sa satisfaction de la libération des ressortissants tunisiens et a remercié les autorités libyennes et le gouvernement de l’union nationale libyenne, pour leur engagement à suivre de plus près cette affaire et à déployer les efforts nécessaires pour assurer la sécurité et la libération des ouvriers tunisiens enlevés.

Khemaies Jhinaoui, a ajouté le communiqué, a été en contact permanent avec son homologue libyen Mohamed Tahar Siala pour suivre le cours de cette affaire. Le consulat général de la république tunisienne à Tripoli a coordonné également avec les autorités libyennes en suivant l'affaire.

Pour rappel, quatorze ressortissants tunisiens travaillant à la raffinerie de pétrole à Zaouia ont été enlevés, jeudi dernier.

Ils avaient diffusé une vidéo sur le réseau social Facebook, appelant le gouvernement tunisien à intervenir pour leur libération en échange avec un prisonnier libyen en Tunisie.