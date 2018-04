Sfax : un mort et sept blessés dans un accident

Un accident s’est produit, mardi vers 8h00 du matin, au niveau de la localité d’Essghar entre Sfax et Agareb (13 km à l’ouest de Sfax) faisant un mort et sept blessés, selon le directeur régional de la Protection civile à Sfax, Mourad Mechri. Une voiture louage et une voiture particulière se sont percutées provoquant la mort sur le coup de la conductrice de cette dernière.

Les blessés (des passagers du louage) ont été transportés à l’hôpital universitaire Habib Bourguiba de Sfax par des ambulances de la Santé publique et de la Protection civile. Ils sont hors de danger, précise Mechri à l’agence TAP.

Selon le porte-parole du district de la Garde nationale, le colonel Foued Hamdi, la conductrice de la voiture n’aurait pas pris les précautions nécessaires en s’engageant sur une route principale. Son véhicule a percuté le louage qui roulait à vive allure.