SIKA fête sa réussite à l'occasion de son 60ème anniversaire

C'est en présence de nombreux partenaires, hauts responsables, diplomates et journalistes que Sika Tunisie a fêté, ce 9 mars 2018, en grande pompe et dans une ambiance bon enfant, ses 60 ans d'existence en Tunisie. Implanté en Tunisie depuis 1958, Sika Tunisie représente le groupe suisse Sika leader mondial des produits chimiques spécialisés dans la construction et l'industrie.

Pour marquer d'une pierre blanche cet événement grandiose, Sika Tunisie a mis les petits plats dans les grands en conviant à cette grande cérémonie de nombreuses personnalités. Parmi elles, l'on compte M. Sebastien De Betencourt (General manager Sika Tunisie), M. Jean De Martres (Sika Africa Area Head) ainsi que Mme Rita Adam, Ambassadrice de Suisse.

Reconnu par tous les acteurs du métier pour la qualité de ses produits, Sika Tunisie met au service des acteurs du secteur de la construction des solutions innovantes dans ses nombreux domaines de compétence: le collage et le jointement, les bétons, l’étanchéité et la réparation des structures en béton armé.

Certifiée ISO 9001 et 14001 sous la toute dernière version 2015, Sika Tunisie assure la production locale de différentes gammes de produits et la commercialisation sur le marché local vers les entreprises de construction ou via des distributeurs.

Fidèle aux principes d'innovation, de cohérence et de partenariat avec tous les acteurs de la filière construction locale, Sika Tunisie est constamment attachée à sa clientèle exigeante qu'elle ne cesse d'accompagner dans le déploiement technique de nouvelles solutions innovantes. D’où sa vocation à proposer aux donneurs d’ordre et prescripteurs du secteur des systèmes d’étanchéité, de collage et de réparation innovants.

Ainsi, forte du savoir faire de la société mère et de sa capacité constante à innover tous les ans, Sika Tunisie s’apprête à proposer de nouvelles solutions dans le domaine de l’étanchéité de toiture, avec des membranes liquides ou synthétiques à haut pouvoir de réflectivité (cool roofs), mais également dans l’étanchéité de pièces humides (salles de bains, cuisines…) avec des membranes liquides certifiées dans les applications de collage.

Toujours dans le même esprit innovant et créatif, les fibres structurelles pour le béton seront proposées dès cette année (lesquelles se substitueront au treillis soudé) et le concept de béton imperméable pour les applications exigeantes.

En outre, Sika Tunisie est présente depuis quelques années à travers son réseau d’applicateurs habilités dans le domaine des sols industriels, ainsi que dans les applications de collage et jointement pour les lignes de montage automobiles, le collage structurel et les énergies renouvelables.

En définitive, la réussite et la réputation de Sika reposent essentiellement sur une tradition durable en matière d’innovation.

Les solutions innovantes conjuguées aux technologies les plus pointues, un service et une expertise unique ont permis au groupe Sika et à ses filiales à travers le monde d'asseoir une réputation légendaire. Et ce à travers des solutions pour la construction et l’industrie, qui répondent toujours aux derniers tests, normes et règlementations en vigueur.

A propos du groupe SIKA

Spécialisé dans la vente de produits chimiques, le groupe Sika, créé en 1910 en Suisse, est leader mondial dans le développement et la production de systèmes et de produits pour le collage, l’étanchéité, le scellement, le renforcement et la protection dans les secteurs de la construction et de l’industrie.

Grâce à ses filiales, Sika est présent dans 90 pays et fabrique ses produits dans plus de 170 usines et sites de production. Quelque 17 mille employés permettent à Sika de réaliser un chiffre d’affaires annuel dépassant les 5,49 milliards de francs suisses (CHF).

Les produits Sika ont laissé leur empreinte à travers le monde en participant à la réalisation de constructions de grande ampleur, à l'instar, entre autres, de la nouvelle Banque centrale européenne à Francfort, du tunnel de la Waterview Connection en Nouvelle-Zélande...