Silence électoral: que prévoit la loi?

Hier à minuit a pris fin la campagne électorale pour le deuxième tour de l’élection présidentielle. Aujourd’hui c’est la période de silence électoral. Elle englobe « le jour du silence et le jour du scrutin jusqu'à la clôture du dernier bureau de vote ». Au cours de ces deux journées de samedi 12 et de dimanche 13 octobre, toute propagande électorale, publication des résultats, sondages sont strictement interdits. Tout le monde doit respecter un certain nombre de règles prescrites dans la loi électorale. Selon l’article70 « il est interdit de diffuser ou publier pendant la campagne électorale ou pour le référendum ainsi que pendant la période de silence électoral, les résultats de sondages directement ou indirectement liés aux élections et aux référendums, ainsi que les études et commentaires journalistiques relatifs au sondage d'opinions par différents médias ». En clair, les équipes de campagne, tout comme les candidats, devront s’abstenir de prendre la parole pendant tout le week-end, jusqu’à ce que l’embargo sur les résultats soit levé.

En cas d’infractions aux dispositions de l'article 70, la loi a prévu dans son article 156 « une amende allant de vingt mille (20.000} dinars jusqu'à cinquante mille (50.000) dinars ».