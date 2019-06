Siliana : Un pyromane serait derrière l’incendie d’un champ de blé

Un suspect âgé d’une quarantaine d’années a été arrêté, jeudi soir, par la brigade de recherches et d’investigations de la Garde nationale à Siliana, suite à un incendie survenu, en cours de journée, dans un champ de blé, situé à Jama (délégation de Siliana-nord).

Le propriétaire de la ferme a pu, rapidement, circonscrire le feu.

Le supposé pyromane habite dans le voisinage, apprend l’agence TAP, vendredi, auprès d’une source de la garde nationale.

L’hypothèse d’une origine criminelle n’est pas non plus négligée par les enquêteurs, concernant la série d’incendies enregistrées, durant ces quatre derniers jours, dans plusieurs champs de céréales et, notamment, à Zouagha où 200 ha ont été ravagés, le premier jour de l’Aïd El-Fitr qui a coïncidé, mercredi.

La veille, une vingtaine d’hectares ont été détruits, dans la délégation de Gaafour. Une autre parcelle d’un demi-hectare a été touchée à El Khalsa, dans la délégation de Siliana-sud.