Six individus dont deux hommes d'affaires placés en garde à vue

Six individus, dont les deux hommes d'affaires Mohamed Louati et Jawher Dammak, assignés à résidence pour blanchiment d'argent et autres crimes douaniers et financiers, ont été placés mercredi en garde à vue sur ordre du ministère public, a annoncé à la TAP le porte-parole du pôle judiciaire et financier, Sofiene Sliti.

Selon Sliti, le parquet a également ordonné de déférer les suspects devant le pôle économique et financier.

Mohamed Louati et Jawher Dammak ont été arrêté en septembre dernier pour leur implication dans des affaires de contrebande et assignés à résidence.