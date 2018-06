Smart Tunisia et HLi s’associe pour une meilleure employabilité

Smart Tunisia et HLi signent leur convention de partenariat : la convention vise à créer et renforcer les emplois dans le domaine des technologies de l’information et de la communication en Tunisie.

La cérémonie de signature a été en présence de Mr Anour MAAROUF, Ministre des Technologies et de l'Economie numérique, avec Mr Badreddine Ouali, Président de Smart Tunisia et Mr Fakher ZOUAOUI, Directeur Général de HLi.

Cette convention s’insère dans une politique nationale de développer les compétences tunisiennes dans le domaine des technologies de l’information et de la communication un levier important de croissance.



Smart Tunisie:

Un plan ambitieux pour créer 50'000 emplois dans les 5 prochaines années

L'Etat tunisien a alloué pour cinq ans, un budget équivalent à 500 millions d'euros d'incitations, pour accompagner les opérateurs internationaux et locaux dans leurs stratégies de croissance et de développement de leurs activités.

HLi :

HLi Tunisie, est un acteur global du conseil et de l’intégration de technologies innovantes. Winner Arabia 500 : HLi Consulting Tunisie a réussi à être sélectionnée parmi les 500 entreprises arabes les plus performantes.

HLi Tunisie a été sélectionné, parmi les partenaires de premier plan de Microsoft, en raison de son excellence en matière d’innovation et d’implémentation des solutions basées sur les technologies Microsoft.