STIP explique les raisons ayant conduit son départ

La direction générale de la Société Tunisienne des Industries de Pneumatiques (STIP) qui possède la marque commerciale des pneus ” Amine “, annonce la tenue, ce vendredi 8 septembre 2017, d'une conférence de presse ayant pour objectif d'expliquer les raisons et les impacts de la fermeture de la société dans la ville de Msaken ainsi que l’intervention légale et illégale des autorités centrales et régionales.

Dans un communiqué publié, mercredi, la société rappelle qu’elle avait décidé, depuis le mois de juillet, de fermer son unité industrielle de Msaken après la baisse de la production à moins de 5% de la production normale au cours du mois de juin 2017.

Pour la société, cette décision est expliquée par des raisons objectives, précisant que les nouveaux investisseurs privés ayant acheté une grande partie du capital de la société, ont signé plusieurs contrats de partenariat et des accords internationaux avec un groupe de sociétés en Chine, au Japon, au Maroc, en Algérie et en Libye, d’où la nécessité d’organiser l’activité au sein de la société et de reprendre la production avant l’entrée en vigueur des contrats .

Le secrétaire général du syndicat de base de la société STIP Ridha Sassi, avait souligné lors d’une conférence de presse tenue, le 3 août 2017, que les agents de la société ont décidé de porter plainte contre l’investisseur pour l’obliger à payer les salaires des ouvriers , au titre des mois de juin et juillet. Sassi a précisé que la plainte concerne aussi la décision prise, le 17 juillet dernier, par l’investisseur d’empêcher les 800 employés de travailler, qualifiant cette décision d’abusive.

Le syndicaliste a appelé la présidence du gouvernement à tenir un conseil ministériel retreint pour examiner la situation de la société et identifier des solutions définitive à ce dossier.

