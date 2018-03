Talan pose la première pierre de son 2ème site de développement

Monsieur Youssef Chahed, Chef du Gouvernement de la République Tunisienne, a visité ce vendredi 9 mars 2018 le siège de Talan Tunisie et a posé à cette occasion la première pierre du nouveau site de développement du groupe en Tunisie.

Dans le cadre de sa stratégie de développement de ses activités en Tunisie, Talan, qui emploie déjà près de 400 ingénieurs informaticiens, prévoit de recruter près de 1000 ingénieurs au cours des trois prochaines années dont 250 sur l’année 2018.

Pour accompagner cette croissance, le groupe Talan investit dans un nouveau site de 5000 m2 pour le déploiement de ses futurs projets. Equipé des infrastructures les plus performantes, le siteest se veut conformeaux meilleures normes internationales notamment aux standards HQE qui veillent au respect de l’environnement. Le nouveau site sera de ce faitun bâtiment passif ayant recours aux sources d’énergies renouvelables.

Mehdi Houas, président et fondateur de Talan, déclare à cet effet : «Ce nouveau site sera opérationnel à la fin du premier semestre 2019. Nous avons misé, depuis notre lancement, sur les jeunes compétences tunisiennes et notre stratégie s’est avérée gagnante. Nous sommes fiers de devenir aujourd’hui un acteur économique de taille qui opère dans un secteur à forte valeur ajoutée, qui mise sur la jeunesse et qui dispose 100% de diplômés hautement qualifiés, jeunes (33 ans de moyenne d’âge). Nous sommes aussi fiers de compter beaucoup d’ingénieurs femme sdans l’effectif de Talan Tunisie (près de 36% de l’effectif sont des femmes le plus fort ratio du groupe)» .

Première entité du groupe à être certifiée ISO 9001:2015 et ISO 27001, Talan Tunisie, qui célèbreses 10 ans d’existence, est une Business Unit stratégique composée exclusivement de jeunes compétences tunisiennes.

Partenaire technologique privilégié des plus grandes entreprises nationales opérant dans les secteurs de la Finance, de l’énergie, des télécoms et des transports, Talan accompagne leur transformation numérique en leur apportant des offres digitales sur-mesure ainsi que des services d’intégration, de testing et de support applicatif adaptés à leurs besoins.

Talan, qui a fait du développement des Telcos une priorité, a lancé en Tunisie courant 2015 un pôle innovation qui compte aujourd’hui près de 35 experts dans les domaines technologiques les plus pointus tels que la Blockchain, l’IOT ou encore l’IA).