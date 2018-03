Tensions au cours de la réunion du bureau de l’ARP

La réunion du bureau de l’ARP sous la présidence de Mohamed Ennaceur réservée à l’examen de la prolongation ou non du mandat de l'Instance « Vérité et Dignité » a été émaillée par des tensions (IVD) entre les représentants des groupes parlementaires. Le député Imed Daimi de « Harak Tounes » a accusé ses collègues de Nidaa Tounes et du « Mashrou3 » d’avoir « comploté » pour transférer la décision à la plénière sans en fixer la date. Il a ajouté que toute décision du bureau d’arrêter une date pour la plénière ne passera pas parce que « nous allons déposer un recours auprès du Tribunal Administratif».

Selon Hassouna Nasfi, membre du bureau de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP),« une telle décision fait partie intégrante des attributions de la séance plénière de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) ».