Tunisie: annulation des blocages des routes prévus à partir de ce lundi 08 avril

Un accord a été trouvé entre le ministère du transport et la fédération nationale de transport relevant de l’UTICA et le mouvement de protestation annoncé à partir de ce lundi 08 avril a été annulé.

Il est à rappeler que les professionnels du Transport irrégulier (taxis individuels, collectifs et touristiques, louages et transport rural) vont entamer, demain lundi, des mouvements de protestation contre la récente augmentation des prix des carburants.

Un sit-in d’une demi-journée sera organisé, lundi, sur les routes et un autre sit-in est prévu, toute la journée du mercredi, 10 avril 2019.

D’après la Fédération nationale du Transport (FNT) relevant de l’UTICA, un mouvement collectif de protestation est aussi, envisagé. Les propriétaires de moyens de transport public irrégulier, venant de toutes les régions de la Tunisie, se dirigeront, jeudi 11 avril 2019, vers la capitale, pour généraliser les mouvements de protestation à tous les circuits routiers.

La fédération a estimé lors d’une réunion tenue le 2 avril courant à l’UTICA, que cette augmentation aura ” des impacts dévastateurs sur le rendement du secteur “, appelant le gouvernement ” à revenir immédiatement sur sa décision et à l’annuler complètement “.

L’Union tunisienne du taxi individuel avait entamé des mouvements de protestations, le jeudi 4 avril 2019 contre ” la décision imprévue des prix des carburants “.Le secrétaire général de l’Union a déclaré à l’agence TAP qu’un arrêt de la circulation des louages est prévu, dans une première étape, dans toutes les régions du pays, menaçant d’une ” fermeture de toutes les routes principales sur tout le territoire tunisien “.

La majoration des hydrocarbures annoncée par le ministère de l’Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises (PME) le 30 mars 2019, a porté sur une augmentation de 80 millimes aux niveaux de l’essence super sans plomb (nouveau prix 2065 millimes/litre) et du Gasoil super (nouveau prix 1825 millimes/litre ) et de 90 millimes pour le Gasoil (nouveau prix 1570 millimes/litre ).