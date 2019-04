Tunisie: démarrage du bac sport à parir du lundi 15 avril 2019

Les épreuves du Bac sport démarreront 15 avril 2019 avec la participation de 119 511 candidats. Le directeur général des examens au ministère de l’éducation, Amor Ouelbani a indiqué, jeudi, dans une déclaration à la TAP que les épreuves du Bac sport qui se poursuivront jusqu’au 27 du mois d’avril courant, se dérouleront dans 236 centres d’examen répartis sur toutes les délégations régionales de l’éducation, en collaboration avec le ministère de la jeunesse et des sports.

Les candidats du bac sport se répartissent en 101 408 élèves inscrits dans 581 lycées public dont 64 355 filles et 1810 élèves inscrits dans 308 établissements éducatifs privés dont 7134 filles.

Le nombre des candidats dispensés du bac sport pour des raisons de santé s’élève à 3893 élèves.

Ouelbani a précisé que le ministère de l’éducation avait adressé des correspondances aux délégations régionales et aux établissements éducatifs pour les inciter à assurer l’encadrement des élèves afin que les cérémonies organisées à l’occasion du démarrage de ces épreuves d’éducation physiques et sportives, se déroulent dans de bonnes conditions et ne portent pas atteinte à l’image des établissements éducatifs.

Il a affirmé que le ministère de l’éducation avait également appelé à mettre en place des commissions composées de représentants des candidats concernés, des parents et éducateurs pour veiller au bon déroulement de ces cérémonies et pour prévenir tout risque de débordement.

Par ailleurs il a relevé que le ministère de l’éducation avait envoyé des sms aux candidats du bac sport pour les inciter à respecter les conditions des épreuves du bac sport afin d’éviter les sanctions qui pourraient aboutir à des mesures d’interdiction de passer l’examen.

Le directeur des examens a souligné que les épreuves du bac sport permettront d’évaluer le niveau scolaire des candidats avant l’épreuve principale du bac, prévue du 12 au 19 juin 2019.