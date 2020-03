Tunisie. Il a neigé sur les hauteurs de Jendouba

La région de Jendouba a connu dans la nuit du 25 mars 2020 la chute d'importantes quantité de pluie avec de petites quantités de neige sur les hauteurs d’Ain Drahem, Ghardimaou, Fayja et Ain Soltane.

Les quantités de neige n'ont pas dépassé un centimètre, selon colonel Mounir Rayabi, directeur régional de la protection civile de Jendouba et rapporteur de la commission régionale de la lutte contre les catastrophes, cité par Mosaïque FM. La circulation a gardé son rythme normal et n'a pas été paralysé par la chute de la neige.