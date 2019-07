Tunisie: Le gel des avoirs des frères Karoui confirmé par le pôle judiciaire économique et financier

Dans un communiqué publié ce lundi 08 juillet 2019, le ministère public près du pôle judiciaire économique et financier a confirmé le gel des avoirs des frères Nabil et Ghazi Karoui et l’émission d’une interdiction de voyage à leur encontre et ce depuis le 28 juin dernier. Ils sont accusés de blanchiment d'argent et de malversation.

Cette procédure vient suite à une plainte déposée par l'organisation I Watch le 14 mars 2019 concernant une suspicion de blanchiment d'argent, et ce par l'utilisation de leurs sociétés basées au Maroc, en Algérie et à Luxembourg.