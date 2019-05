Tunisie: Le groupe du Front populaire implose

Dix députés du groupe parlementaire du Front populaire ont démissionné à l’exception des députés du parti des travailleurs et du Courant populaire, rapporte Mosaïque FM. Ainsi, le Front populaire n’a plus de bloc parlementaire.

Cette démission collective est fait suite à un différend lors des négociations autour des préparatifs des législatives et concernant le candidat du Front pour les présidentielles.

Notons qu’Al Watad a proposé Mongi Rahoui alors que les autres composantes du Front tiennent à Hamma Hammami.