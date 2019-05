Tunisie : le procès de Chafik Jarraya fixé pour le 20 juin 2019

Le procès de Chafik Jarraya arrêté avec trois agents de la municipalité pour une affaire de falsification de contrat a été fixé pour le 20 juin prochain par la chambre pénale du pôle économique et financier.

Il est à rappeler que l’homme d’affaires est également poursuivi avec les deux sécuritaires Saber Laajili et Imed Achour pour « complot contre la sûreté de l’État » et « mise à la disposition d’une armée étrangère en temps de paix ». Ses deux coaccusés ont été libérés suite à la décision de la cour de cassation d’annuler toutes les procédures et de transférer l’affaire devant le pôle antiterroriste