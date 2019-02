Tunisie : le programme de la visite de Youssef Chahed en France

Le chef du gouvernement Youssef Chahed va entreprend une visite officielle en France du 13 au 15 février courant, pour présider avec son homologue Edouard Philippe la deuxième réunion du haut conseil de coopération tuniso-français dont la première réunion aeu lieu à Tunis en octobre 2017. Cette visite intervient après l’accord conclu entre le gouvernement et l’UGTT sur les augmentations salariales dans la fonction publique et entre le ministère de l’éducation et la fédération générale de l’enseignement secondaire. Mais également sur fond de crise au sommet de l’Etat entre le président de la république et le chef du gouvernement.

Le programme revêt un caractère beaucoup plus politique qu’économique. Chahed va rencontrer les plus hautes personnalités de l’Etat français. Outre son homologue Edouard Philippe il sera reçu à l’Elysée par le président Emmanuel Macron. Il rencontrera également les présidents des deux Assemblées, Richard Ferrand(Assemblée nationale) et Gérard Larcher(Sénat).

Chahed qui sera accompagné d’une forte délégation d’hommes d’affaires présidera un forum économique avec la participation de représentants des deux organisations patronales. Il donnera, enfin, une conférence sur la jeunesse et la démocratie, au siège de l’Institut du monde arabe(IMA) en présence d’une pléiade de jeunes tunisiens.