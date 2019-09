Tunisie: L'Isie ne subit aucune pression

” L’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections (ISIE) travaille dans un climat d’indépendance et ne subit aucune pression “, a assuré, lundi, Sofien Laabidi, membre de l’Instance.

” Les résultats préliminaires partiels faisant état de la montée de deux candidats “anti-système”, Kais Said et Nabil Karoui, traduisent l’indépendance de l’instance électorale “, a-t-il dit dans une déclaration à TAP.

Laabidi a indiqué que le conseil de l’Instance se réunira ce soir pour signer les procès verbaux provenant des Instances régionales (ISRIE), notamment de celles des circonscriptions à l’étranger. Il a souligné que Kais Saied (indépendant) et Nabil Karoui (parti au cœur de la Tunisie) demeurent à la tête de la présidentielle après le dépouillement de 58% des procès verbaux.

D’après lui, les résultats actuellement envoyés à l’ISIE par les instances régionales laissent présager un second tour de l’élection présidentielle.

Sur un autre plan, Laabidi a révélé que la réunion du Conseil de l’instance de ce soir examinera les données reçues concernant des violations constatées pendant la campagne électorale, ainsi que le jour du silence et du scrutin, étant donné que les rapports ne comportaient actuellement aucune violation pouvant influencer les résultats.

Il a souligné que la tenue d’un second tour de l’élection présidentielle interviendrait sur la base d’une décision de l’instance après avoir examiné les différents rapports, annonçant que le conseil de l’instance tiendra un point de presse ce soir à 19 heures.

Il est à noter que l’élection présidentielle a enregistré un taux général de participation de 45,02% en Tunisie et de 19,7% à l’étranger. Selon les résultats partiels publiés par l’instance et les résultats estimés publiés par les institutions de sondage, les candidats Kais Saied et Nabil Karoui, visés par une enquête judiciaire auraient remporté le premier tour cette élection.