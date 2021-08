Tunisie: météo pour dimanche 1er août 2021

Selon les prévisions météorologiques pour ce dimanche, 1er août 2021, le temps sera clair et peu nuageux le matin puis des passages plus abondants l’après-midi sur le centre avec des cellules orageuses accompagnées de pluies. Vent du secteur nord sur le nord et le centre et du secteur ouest sur le sud, relativement fort près des côtes, de faible à modéré ailleurs. Mer peu agitée à agitée. Températures légèrement en baisse sur le nord et le centre et stables sur le sud avec des coups de sirocco.